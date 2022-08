Startseite/Welt/ Was ist zwischen Scottie Scheffler und Cam Smith während der FedEx St. Jude Championship passiert? Was ist zwischen Scottie Scheffler und Cam Smith während der FedEx St. Jude Championship passiert?

Nach einem Major-Sieg in St. Andrews ist Cam Smith der nächste Golfer, von dem gemunkelt wird, dass er den Sprung zu LIV schafft. Berichte von Anfang dieser Woche deuteten darauf hin, dass Smith einen Deal über 86 Millionen Dollar abschloss, um die PGA zu verlassen, aber Smith weigerte sich, auf diese Berichte einzugehen während einer Pressekonferenz vor der FedEx St. Jude Championship an diesem Wochenende.

Wie wir in den letzten paar Monaten immer wieder gesehen haben, wenn Rauch ist, ist Feuer in Bezug auf Spieler, die zu LIV überlaufen. Es scheint eine Frage zu sein, wann, nicht ob Smith die PGA verlassen wird. Aber er bleibt für das Turnier dieses Wochenendes dabei und wurde am Donnerstag mit Scottie Scheffler gepaart.

Es gab einen interessanten Moment während der Paarrunde, der die Leute zum Reden brachte. Smith versuchte, einen Putt zu lesen, und Scheffler ging einfach vor ihm her.

Welt # 1 zeigt der Nummer 2 der Welt, was er über seinen Wechsel zu LIV denkt. Auf Wiedersehen Kumpel! @NUCLRGOLF @PGATOUR pic.twitter.com/Bqs0jNg041K

– Danny Hartigan (@imdannyhartigan) August 041,

Ich meine, es könnte ein Unfall gewesen sein. Aber jeder, der Golf gespielt hat, weiß, dass es üblich ist, um den Typen herumzugehen, der sich hinhockt und versucht, das Grün zu lesen, anstatt direkt vor ihm zu stehen. Für jemanden wie Scheffler, der praktisch sein ganzes Leben lang auf einem Kurs war, ist es eine Selbstverständlichkeit, dies zu tun. Und er sah Smith sehr deutlich, der Scheffler danach etwas verwirrt ansah, bevor er sich wieder seiner Lektüre zuwandte.

Ein kleiner Schuss inmitten der LIV-Berichte? Vielleicht. Auf der anderen Seite gab Scheffler früher in der Runde High-Five Smith.