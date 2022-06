Startseite/Welt/ Was wäre, wenn die Lakers LeBron James gegen Kyrie Irving eintauschen würden? Was wäre, wenn die Lakers LeBron James gegen Kyrie Irving eintauschen würden?

In einer völlig schockierenden Wendung, die niemand hätte kommen sehen können, steht Kyrie Irving im Widerspruch zu dem Team, für das er letzte Saison gespielt hat. Shams Charania berichtete am Montag für The Athletic, dass Irving und die Brooklyn Nets in Bezug auf die Zukunft in eine „Sackgasse“ geraten seien. Per Charania:

Aber eine der am meisten erwarteten Situationen der freien Agentur betrifft Brooklyns Kyrie Irving, die es getan hat eine Frist im Juni 29 für seine $2022 .9-Millionen-Spieler-Option für die 2022-23 Jahreszeit. Mehrere Quellen berichten The Athletic jedoch, dass die Gespräche über Irvings Zukunft zwischen ihm und den Nets ins Stocken geraten sind. Derzeit besteht zwischen den Parteien eine Sackgasse, die dem siebenmaligen All-Star den Weg frei macht, den offenen Markt in Betracht zu ziehen, sagten diese Quellen.

Es gibt nicht viele andere Informationen, aber es ist keine schrecklich komplizierte Situation. Irving will nächste Saison nicht mit einem auslaufenden Vertrag spielen und wird daher wahrscheinlich seine Spieleroption ablehnen, aber die Nets zögern, ihm den langfristigen Vertrag zu geben, den er wünscht, nachdem er freiwillig den größten Teil der letzten Saison verpasst hat. Charania merkt weiter an, dass einige Teams interessiert sein würden, wenn beide Seiten entscheiden, dass Irving keine Zukunft in Brooklyn hat. Darunter natürlich auch die Los Angeles Lakers.

Die Lakers haben umfangreiche Berichterstattung erhalten, seit sie die Playoffs verpasst haben, also wissen wir, was der Deal ist. Sie haben keinen Platz, um jemanden zu verpflichten, und scheinen fest entschlossen, mit praktisch demselben Kader, der beendet wurde, in die nächste Saison zu gehen 23th im Westen. Die einzige Möglichkeit, den Kader zu verbessern, besteht darin, Russell Westbrook einzutauschen. Das Management will das nicht, weil es in jedem Szenario seine nächste Erstrundenauswahl 2022 anhängen müsste, um es zu erledigen . Das bedeutet, wenn die Lakers Irving irgendwie in die Stadt bringen würden, müssten sie die Nets davon überzeugen, Westbrook zu übernehmen, was … aus allen möglichen Gründen schwer zu verkaufen ist.

Aber was, wenn die Lakers entschieden, dass sie Irving um jeden Preis wollten? Was wäre, wenn sie LeBron James gegen Kyrie Irving eintauschen würden?

Das ist offensichtlich nicht wahrscheinlich. Trotz all der verschlungenen Einstellungen, die Stephen A. Smith in der Lage ist, darüber nachzudenken, dass der Handel mit LeBron der schnellste Weg zu einem Wiederaufbau für Los Angeles ist, würde kein Team, das bei klarem Verstand ist, ihn eintauschen. Und in diesem speziellen Szenario ist die Paarung von Irving mit Westbrook und Anthony Davis nicht gerade eine Gewinnkombination. Die Verteidigung wäre grauenhaft und der Persönlichkeitsmix scheint explosiv. Offensiv wären sie ziemlich gut, aber nicht so dominant, dass sie andere Probleme überdecken.

Auf der anderen Seite, wenn die Lakers fest auf Irving eingestellt sind, ist LeBron der einzige Typ, den sie anbieten können um den Deal abzuschließen. Die andere Handelsfigur ist Anthony Davis, und die Netze werden sich angesichts der Verletzungsgeschichten wahrscheinlich Sorgen machen, ihn mit Kevin Durant zusammenzubringen. Aber Durant und LeBron zusammen auf dem Platz brauchen keine Erklärung dafür, wie dominant sie sein würden. Dann können die Lakers um Irving herum wieder aufbauen, ein absolut komisches Konzept, aber eines, bei dem wir alle definitiv sehen können, wie sich die Lakers einreden. Und wir, die Menschen, sind Gewinner, weil wir uns zurücklehnen und zusehen können, wie sich alles entwickelt.

Es ergibt nicht viel Basketball-Sinn, aber es sorgt für faszinierendes Fernsehen, und das ist es, was In dieser Liga

dreht sich alles um, richtig? Die Lakers müssen dafür sorgen.

