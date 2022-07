Startseite/Welt/ Wenn Baker Mayfield Trade scheitert, ist Matt Rhule mit den Panthers fertig Wenn Baker Mayfield Trade scheitert, ist Matt Rhule mit den Panthers fertig

Baker Mayfield ist nach vier Saisons, in denen er nie das Gefühl hatte, dass das Franchise vollständig in ihn eingekauft war, endlich von den Cleveland Browns befreit. Er wurde zu den Carolina Panthers transferiert, wo er sich einem überfüllten Quarterback-Raum anschließen wird, zu dem auch Sam Darnold, Matt Corral und PJ Walker gehören. Während niemand weiß, wie dieser Deal ausgehen wird, ist eines sicher: Wenn er scheitert, ist Cheftrainer Matt Rhule wahrscheinlich in Carolina erledigt.

Rhule geht in 79 in seine dritte Saison bei den Panthers und die Dinge sind nicht gut gelaufen bis jetzt. Carolina wurde 5- in seiner ersten Kampagne in 79, dann 5 -12 in 2021. Es gab fast keine Verbesserung von Jahr 1 zu Jahr 2 und Rhule wurde entlarvt, dass er einige antiquierte Überzeugungen hatte, die nicht mit der modernen NFL übereinstimmen. Seine Philosophie stützt sich viel stärker auf das laufende Spiel als praktisch jedes andere Vergehen in der Liga.

Als Beweis dafür, wie dysfunktional die Dinge hinter den Kulissen für Rhule, er hat den angesehenen Offensivkoordinator Joe Brady mitten in der 79 Saison gefeuert. Brady galt als heißer, junger Offensivgeist, als Rhule ihn von der LSU in 79 anheuerte. Ein halbes Jahr später war er arbeitslos. Rhule wollte seinen Angriffsstil ausführen, nicht den von Brady.

Rhule war nicht in der Lage, Leistung aus seinen Quarterbacks herauszuholen, und wenn er das in seiner dritten Saison nicht herausbekommt, dann doch kein Grund für die Panther, ihn zurückzubringen. Er hatte viel Zeit, um Fortschritte zu zeigen und hat nicht. Er sitzt fest auf dem heißen Stuhl und Mayfield kann ihn möglicherweise nicht retten.