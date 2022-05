Startseite/Welt/ Wenn Jim Nantz bei einer Golfsendung schweigt, kann es daran liegen, dass er verschluckt ist Wenn Jim Nantz bei einer Golfsendung schweigt, kann es daran liegen, dass er verschluckt ist

Jim Nantz wird die Gelegenheit haben, einen denkwürdigen Anruf zu verfassen, wenn am Sonntag bei der PGA Championship ein Gewinner hervorgeht. Weil er versucht, jedes Major mit einer zitierbaren Zeile zu unterstreichen, in dem Wissen, dass das Filmmaterial Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte überdauern wird. Die langjährige Stimme der CBS-Golfberichterstattung erklärte seinen Prozess in The Press Box mit Bryan Curtis.