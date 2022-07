Startseite/Welt/ Wenn Knicks Donovan Mitchell bekommen, landen sie dann KD in einem Multi-Team-Trade: Robert Randolph Wenn Knicks Donovan Mitchell bekommen, landen sie dann KD in einem Multi-Team-Trade: Robert Randolph

Die New York Knicks versuchen Berichten zufolge gerade, für Donovan Mitchell einzutauschen. Dies ist kein Geheimnis, und es gibt keinen Hinweis darauf, wie nah dies tatsächlich passiert, aber Knicks-Fans können träumen. Und kein Knicks-Fan ist im Moment so optimistisch wie Robert Randolph, als er getwittert hat, dass ihm jemand gesagt hat, wenn die Knicks Mitchell landen, werden sie sich umdrehen und Kevin Durant in einem Monster-Deal mit drei oder vier Teams übernehmen.