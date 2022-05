Wer hat die Entscheidung getroffen, den Drei-Zeiger von Max Strus zu überprüfen und zu kippen?

)

Dieser 3-Zeiger von Max Strus wurde weggenommen, weil er ausgestiegen ist.

Der Schuss erfolgte mit : 54 zu gehen und wurde mit 8 vom Brett genommen: im 3. Quartal zu gehen. pic.twitter.com/ucNdRYGjbx

Es war sehr verwirrend, weil Punkte noch nie so lange nach dem Spiel vom Brett genommen wurden. Erik Spoelstra sagte danach, er sei „unter Schock“ gewesen, als ihm mitgeteilt wurde, dass sein Team Punkte verloren habe und dass es keine wirkliche Erklärung gegeben habe. Die Schiedsrichter sagten dem Cheftrainer anscheinend, dass jemand in den Ligabüros entschieden hatte, dass es nicht zählt, und das war es. Die Hitze verlor schließlich um vier.

Es stimmt, dass in einem Spiel 7 jeder Punkt zählt, und es ist auch wahr, dass Miami einiges mehr verpasst hat diese Schüsse, um das Spiel zu verlieren. Es war nicht so, als wäre es ein Summer-Beater, der zunichte gemacht wurde. Es ist unaufrichtig zu glauben, dass es die Hitze das Spiel gekostet hat, wie Spoelstra selbst sagte, aber es war zweifellos eine bizarre Entscheidung, für die sich jemand verantworten muss.

Wer hat überhaupt entschieden, es überhaupt zu rezensieren? Das hätte Ime Udoka nicht anfechten können. Strus hat den Schuss mit einem halben Dutzend Sekunden auf der Wurfuhr abgegeben, also würde niemand das überprüfen. Replay-Offiziellen ist es vermutlich gestattet, jedes Spiel zu überprüfen, in dem ein Spieler kurz davor zu sein schien, im Aus zu sein, aber ich kann mich an keinen einzigen Fall erinnern, in dem ein Offizieller, der nicht auf dem Platz war, beschlossen hat, so etwas zu überprüfen. Das einzige, was Sinn macht, ist, dass jemand im Wiederholungsbüro in Seacacus sicherstellen wollte, dass Strus‘ Fuß nicht auf dem Spiel steht. Aber zu überprüfen, ob es eine Zwei oder eine Drei war, und es dann vollständig außer Kraft zu setzen?

Es war verwirrend. Die Schiedsrichter beim Spiel haben es nicht angekündigt oder der Menge eine Erklärung gegeben. Der Prozess, der hier stattfand, ist ziemlich düster. Und das Schlimmste ist vielleicht, dass es keine eindeutige Entscheidung war. Es sah sicher aus