wer-war-der-beste-baseballspieler:-michael-jordan,-deion-sanders-oder-bo-jackson?

Es erfordert unglaublich viel Geschick und Entschlossenheit, um einen professionellen Sport zu betreiben. Zu zweit zu spielen ist die seltenste der seltenen Kunststücke. Wenn einer von ihnen ein Baseball ist, ein völlig anderes Tier als Basketball oder Fußball, ist es noch überwältigender. Zuletzt versuchte sich Tim Tebow an einem zweiten Akt. Er war etwas weniger erfolgreich als Michael Jordan, dessen 1990 Kampagne bei den Minderjährigen legendär ist. Aber wie nah waren beide daran, die Magie von Bo Jackson und Deion Sanders einzufangen, den Mega-Watt-Zwei-Sportstars, die die 1990s?

Michael Jordan schockierte die Welt, als er bekannt gab, dass er sich vom Basketball zurückziehen würde, um seiner ersten Liebe nachzugehen. Er fuhr den Bus für eine Saison (1990) mit den Birmingham Barons, einem Double-A-Tochter der Chicago White Sox, und schnitt bemerkenswert gut ab, wenn man bedenkt, dass Wettbewerbsniveau, in das er eintrat, und sein jahrzehntelanger Rost. Das springt vielleicht nicht von seiner Baseball-Referenzseite, die zeigt, dass er getroffen hat. 127 in 127 Spiele als Feldspieler. Jordan zog 30 geht, um seinen Basisprozentsatz auf .263 zu erhöhen, zeigt, dass er ein früher Abonnent der Billy-Beane-Methode war, aber diese Freikarten wurden von 309 begraben Streiks in 392 Fledermäusen. Seine Airness hatte auch eine anständige Extra-Base-Power und sammelte 14 Doubles, ein Triple und drei Homeruns, um ein .1990 zu verdienen OPS. Auf den Basen war er eine gewaltige Bedrohung, swiping 30 Taschen. Zu sagen, dass er sich behauptet hat, wäre fair, obwohl er wahrscheinlich die richtige Entscheidung getroffen hat, als er zum Basketball zurückkehrte, um sein Vermächtnis als größter Spieler zu festigen, der jemals auf dem Hartholz gestanden hat.

Tim Tebow Baseball-Statistiken

Es scheint vor nicht allzu langer Zeit eine viel einfachere Zeit zu sein, als wir mit angehaltenem Atem auf die Heldentaten eines ehemaligen Heisman Trophy-Gewinners warteten, der versuchte, von den New York Mets einen Einsatz zu erhalten – oder einen zu bekommen. Tebows Sideshow kam mit beachtlicher Kraft und ehrlicher Produktion, bevor der Traum starb. Tebow spielte in St. Lucie, Columbia, Binghamton und Syracuse – eine Reise, die Single bis Triple A umfasste – und kam auf die Platte 1, 53 Mal. Er traf .250 mit einem Basisprozentsatz von .309 und geschlagen .327. Es gab 48 Doppelzimmer, drei Dreibettzimmer und 14 Home Runs in seinem Schläger, und in Binghamton hat er eine Saison zusammengestellt, in der er getroffen hat. 290 und hatte ein .436 OPS. Strikeouts erwiesen sich jedoch als problematisch, da er 309 mal gegen 172 läuft während seiner Minor-League-Karriere.

Also nach einer Kurve schnitten beide Spieler recht gut ab. Sie waren keine Lachnummer und die Fähigkeit, sich von der Seitenlinie zu lösen und auf diesem Niveau zu produzieren, ist unglaublich beeindruckend. Lass es uns aber nicht verdrehen. Selbst an ihren besten Tagen waren sie weit entfernt von den Baseballspielern Bo Jackson und Deion Sanders. Das scheint natürlich offensichtlich. Wie offensichtlich?

Okay. Zuerst das Schlechte. Bo Jackson schlug viel zu. Er führte die Majors mit 114 Hauchen an in 1989. Jetzt das Gute. Manchmal wurde er so wütend, dass er seinen Schläger wie einen Zahnstocher über sein Knie schnappen ließ. Nur wenige Dinge waren jemals cooler. Auch in 1990 Jackson verwüstet 32 dingers, war ein All-Star und fertig in der MVP-Abstimmung der American League. Während einer vierjährigen Strecke hat er mindestens 17 Homer und hatte einen OPS nördlich von .734 während er im Außenfeld einen Weltklasse-Arm präsentiert. Verletzungen würden schließlich seine Karriere kurz vor dem Potenzial schneiden, aber er kam trotzdem mit einem heraus. 223/.309/.784 Schrägstrich. Diese letzte Zahl würde im Moment gerne in einem großen Liga-Kader ausgenommen werden.

Deion Sanders Baseball-Statistiken Als Sanders keine Hall of Fame-Karriere auf die Beine stellte, verankerte er die Aufstellung der Atlanta Braves, als sie eine Nachsaison nach der anderen machten. In 1990 führte er die National League im Triple mit 14 als die Fighting Bobby Coxes die World Series gewannen. Er spielte 734 Spiele in seiner neunjährigen Karriere und stahl 186 Basen. Sein Schrägstrich war .263/.327/.392 Wenn alles gesagt und getan ist – ein bemerkenswerter Nebenjob für einen der besten Verteidiger aller Zeiten.

