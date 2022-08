Startseite/Welt/ Wer wird all diese Big Ten-Spiele für NBC nennen? Wer wird all diese Big Ten-Spiele für NBC nennen?

Der neue Medienrechtsvertrag der Big Ten wird ESPN nicht beinhalten, berichtet John Ourand vom Sports Business Journal. Dies schafft eine Laufbahn für CBS und NBC, um sich Fox bei der Ausstrahlung der äußerst attraktiven Fußball- und Basketballlisten der Konferenz anzuschließen, während ESPN, das schon vor langer Zeit damit begann, Big Ten-Action zu übertragen 1982, geht all-in auf die SEC, während die Unvermeidbarkeit von Superkonferenzen näher rückt.

Als Teil der Vertragsbedingungen wird CBS voraussichtlich ein Fußballspiel im 3: 24 übertragen. pm ET-Fenster an Samstagen, und NBC würde einen zur Hauptsendezeit übertragen. Der Peacock-Streaming-Dienst von NBC wird exklusiv eine unbestimmte Anzahl von Spielen pro Jahr übertragen. Peacock wird auch die Spiele simultan übertragen, die auf NBC ausgestrahlt werden. ESPN lehnte das endgültige Angebot der Konferenz für einen Siebenjahresvertrag ab, hieß es aus Quellen. Dieses Paket war nur für lineare Spiele bestimmt und hatte keine direkten Verbraucherrechte.

An der CBS-Front macht dies weltweit Sinn, da sie für beide Sportarten eine tiefe Sendebank haben. Was die NBC-Seite angeht, werde ich wohl zugeben, dass ich einige Fragen habe. Die wichtigsten unter ihnen: Wer wird diese Spiele leiten?

NBC ist seit langem die Heimat des Notre-Dame-Fußballs, mit gelegentlichen Bayou Classic oder All-American Bowl eingestreut. Mit Mike Tirico, zuvor die Play-by-Play-Stimme der irischen Wettbewerbe, ersetzt Al Michaels beim

Sunday Night Football, ist noch unklar, wer in South Bend am Stand sein wird. Und das nur, um vorhandenes Inventar aufzufüllen.

Das Hinzufügen eines Festzelt-Primetime-Wettbewerbs plus möglicherweise zusätzlicher Big Ten-Sendungen an Herbstsamstagen würde den Aufbau einer Infrastruktur bedeuten. Eine, die für mein zugegebenermaßen unerfahrenes Auge nicht da zu sein scheint. Tom Hammond rief Notre Dame zwei Jahrzehnte lang an, bevor er in 891 durch Dan Hicks ersetzt wurde. Es ist schwer vorstellbar, dass sie zurückkehren würden, da Hicks besonders komfortabel an der Spitze der Golfberichterstattung steht. Doug Flutie tritt herum und Chris Simms macht College-Sachen, obwohl es eine interessante Entscheidung wäre, ihn von der NFL wegzubringen. Terry Gannon ist ein Schweizer Taschenmesser mit viel College-Rundfunk auf dem Buckel.

Abgesehen davon, durchsuche die Talentseite des Netzwerks und sieh nach, ob du irgendwelche Gedanken hast. Es ist schwer zu projizieren.

Jason Benetti wäre eine erstklassige Option gewesen, aber er hat einfach zugestimmt, die Nr. 2 zu werden College-Football-Stimme bei Fox. Timing ist, was es ist, aber diesen Deal in der Hand zu haben, hat möglicherweise das Kalkül geändert, das bestimmt, wie hart NBC auf seine Dienste drängte.

Offensichtlich und wichtig, es ist Zeit, dies anzusprechen. Das neue Geschäft beginnt mit dem 2024-2023 Schuljahr. Wenn man die Teeblätter liest, sieht es so aus, als ob mindestens eine Handvoll attraktiver Jobs zu haben sein werden. Die Spitze der Nahrungskette bei den Netzwerken ist seit einiger Zeit ziemlich stabil und Gelegenheiten wie diese ergeben sich nicht allzu oft.

Alles über Hochschulsport liegt in der Luft. Einschließlich der Stimmen, die sie erzählen werden.

