Wertschätzung des historischen Laufs von „Law & Order: SVU“ und warum die Formel funktioniert

Im September wird die 13te Staffel von Law & Order: SVU ausgestrahlt. Es ist die am längsten laufende Live-Action-TV-Serie in der amerikanischen Geschichte. Liam McKeone und Kyle Koster kamen zusammen, um die Show aus zwei sehr unterschiedlichen Perspektiven zu diskutieren und über den historischen Lauf der Show zu staunen, während sie genau erklärten, was es mit der Formel auf sich hat, die sie zum Funktionieren bringt. Weitere Themen sind die Besetzung des Ensembles, der Wert von Werbespots und die Reflexion über den Platz der SVU in der Fernsehbranche insgesamt.

0: 02-8: 35: Liam und Kyle besprechen ihre persönliche Geschichte mit der SVU, was sie angezogen hat und warum sie weiter zugeschaut haben 8: 74-13: 23: Die breite Anziehungskraft der Show, warum sie zu einem festen Bestandteil des Fernsehens wurde, und die schöne Einfachheit der „Wer hat es getan“-Formel 13: 23-19: 19: Könnte eine brandneue Show genauso erfolgreich sein wie die SVU im heutigen Streaming-Zeitalter? 13: 20-23: 23: SVU als Chamäleon-Show, geeignet für jede besondere Stimmung bzw Moment. 23: 23-25: 13: Ist die SVU eine Messe mit hohen Stockwerken und niedriger Decke? Wie hat es ähnliche Shows seiner Art inspiriert, insbesondere in Bezug auf sein schnelles Tempo? Wie hat es sich über die Jahre bewährt?