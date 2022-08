Startseite/Welt/ Wie hoch ist das Vermögen von Logan Paul? Wie hoch ist das Vermögen von Logan Paul?

Logan Paul, die andere Hälfte des Paul Brothers-Tandems, wurde erstmals in der Vine-/frühen YouTube-Ära neben seinem Bruder Logan berühmt. Fast Jahre später hat er sich als Mitglied von WWE RAW fest in der WWE-Welt etabliert und moderiert einen sehr erfolgreichen Podcast namens Impulsiv . Er trat sogar in einer Folge von Law & Order: SVU auf.