Startseite/Welt/ Wie hoch ist das Vermögen von Rob Dyrdek? Wie hoch ist das Vermögen von Rob Dyrdek?

Rob Dyrdek ist der Moderator und Schöpfer von Ridiculousness, die MTV-Show, die unabhängig von Tag und Uhrzeit immer zu laufen scheint. Dyrdek ist nicht in jede Episode involviert, aber die meiste Zeit ist er neben Chanel West Coast und Sterling Brim, sieht zu, wie Leute dummes Zeug im Internet machen, und lacht darüber.

Wie lukrativ ist dieses Unterfangen? Lass es uns herausfinden.

Laut celebritynetworth.com kostet Rob Dyrdeks Vermögen coole $100 Millionen.

Das mag diejenigen überraschen, die ihn nur als Lächerlichkeit kennen Typ, aber Dyrdek hat im Laufe seines Lebens mehrere erfolgreiche Unternehmungen geführt. Er wurde ein Profi-Skateboarder im Alter von nur Jahren, Einstellung Skateboarding-Rekorde im Guinness-Buch der Weltrekorde in seiner Karriere. Am Ende machte er ein paar Shows für MTV, Rob & Big und Rob Dyrdek’s Fantasy Factory, bevor er Lächerlichkeit machte. Er hat auch seinen eigenen Film produziert und ist über seine Produktionsfirma an einigen anderen Shows beteiligt.

100