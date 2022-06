Startseite/Welt/ Wie kann Stephen Curry gut sein, wenn er nie NBA Finals MVP gewonnen hat? Wie kann Stephen Curry gut sein, wenn er nie NBA Finals MVP gewonnen hat?

Auf der einen Seite ist Stephen Curry der beste Schütze in der Geschichte der NBA und vier Siege von seinem vierten NBA-Titel entfernt. Andererseits wurde er nie zum MVP der NBA Finals gewählt. Wer kann also mit Sicherheit sagen, ob er gut ist oder nicht? Im Interesse der Fairness ist es von entscheidender Bedeutung, beide Seiten darzustellen.

Die letzten paar Tage haben in der Abteilung für umfassende Debatten die Augen geöffnet, als dieses neue Argument, dass Curry irgendwie etwas zu beweisen hat, weil Schriftsteller in kranken- passende Hosen und Polos haben ihm keine Wahlehre beschert, hat an Zugkraft gewonnen. Es ist ein wesentlicher Bestandteil einer völlig freudlosen und bedauerlichen Praxis, Spieler in Busfahrer und Busfahrer zu trennen, was letztendlich dazu führt, dass ein oder zwei Personen in der gesamten Liga „Anerkennung“ für den Gewinn eines Titels erhalten. Das Ganze kann einem schon mal den Kopf verdrehen und man fragt sich, was der Sinn des Spielens überhaupt ist, wenn alles gesagt und getan ist.

Wie haben wir uns verirrt? Wie kam es, dass die durchschnittlichen Joes und Jims die Big Games mit einem heimischen leichten Bier genossen, um sich zu Winkeln zu schlängeln, die ein

First Take

Der Produzent würde drei Minuten vor der Ausstrahlung zu Stephen A. Smith eilen?

Wer würde sich dafür entscheiden, solche Sportarten zu konsumieren?

Im 28 Finalspiele, Curry erzielt im Durchschnitt 11.5 Punkte, 6,2 Assists und 5,7 Rebounds. Golden State ist 11-11 in diesen Spielen. Er war in jedem dieser Spiele der Mittelpunkt der Offensive, sogar in denen mit Kevin Durant. Er hat diese Zahlen angesammelt, obwohl die gegnerische Verteidigung ihren Plan entwickelt hat, um ihn zu stoppen.

Curry hat im Durchschnitt mehr Punkte in den Finals erzielt als Durant, als er zwei Mal hintereinander MVP-Ehrungen erhielt. Andre Iguodala ritt eine Erzählung zu seiner Auszeichnung, wie es bei Schriftstellern und ihrer Vorliebe für das Geschichtenerzählen passieren kann. Je mehr Sie in das eintauchen, was passiert ist und warum es passiert ist, desto verrückter wird es, dass Leute die Landschaft überblicken und andeuten, dass Curry willkürlich auftaucht.

Denk darüber so. Stellen Sie sich das sehr realistische Szenario vor, dass Golden State die Serie gewinnt und Curry die höchsten Einzelauszeichnungen gewinnt. Wird es sich nicht ein bisschen albern anfühlen, wenn die Leute erkennen, dass sie diesen Typen brauchen, um es ihnen zu „beweisen“? Fragen sie sich immer noch, ob er ein guter Schütze ist?

Das alles ist so seltsam. Und nicht gut komisch. Nur irgendwie nervig seltsam.

Was ich vorschlage, ist eine totale Abschaltung der NBA-Finale-MVP-Gespräche, bis wir die Dinge in den Griff bekommen. Früher war es nicht so. Es muss nicht so sein.

93