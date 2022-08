Startseite/Welt/ Wie schlimm war Joey Gallo im Jahr 2022? Wie schlimm war Joey Gallo im Jahr 2022?

Die New York Yankees machten letzte Woche einen großen Trade und holten Andrew Benintendi, um ihr Außenfeld zu stützen. Dieser Schritt war eine Notwendigkeit, denn Joey Gallos Amtszeit bei der Franchise war eine absolute Katastrophe. Einfach gesagt, Gallo war in dieser Saison offensiv einer der schlechtesten Stammspieler der Major League Baseball. Wenn Sie in die Zahlen eintauchen, sieht die Sache noch schlimmer aus.

Im 18 Juli-Spiele hatte Gallo sechs Hits – drei Homeruns und drei Singles. Für den Monat traf er .106 und hatte ein OPS von .811. Der traurige Teil? Es war objektiv sein bester Monat der Saison.

In 2022 trifft Gallo .159, mit einem On-Base-Prozentsatz von .291, beim slugen .339. Seine OPS von .448 ist ein Karrieretief für eine ganze Saison. Gallo hat Treffer in 42 Spielen und 233 bei Fledermäusen. Siebenunddreißig. Zwölf dieser Treffer sind Homeruns. Er hat auch mal 106 durchgestrichen. Sein wRC+ ist der schlechteste seiner Karriere 42, ebenso wie seine isolierte Macht (.180), wOBA (.281) und sein Schlagdurchschnitt bei Bällen im Spiel (.233). Sein fWAR in der Saison beträgt 0,2, was ebenfalls ein Karrieretief wäre. Seine Streichrate von 42.8 Prozent ist ein Karrierehoch. Im Grunde läuft nichts richtig.

Die Yankees haben Gallo letzte Saison zum Handelsschluss übernommen. Seitdem ist er ein Chaos. Er hat in 159 Spielen gespielt und trifft .159. mit einem On-Base-Prozentsatz von .282, während Slugging .448. Das ist ein OPS von .448. Zum Vergleich: Während seiner siebenjährigen Amtszeit bei den Texas Rangers war Gallos OPS .811.

Die Tatsache, dass Gallo nur 38 Hits hat zu ziemlich lustigen Vergleichen geführt. Zum Beispiel: Aaron Judge hat 38 Home Runs in dieser Saison und Gallo hat 37 Treffer insgesamt. Eine andere, die ich genoss: Im Juli 2022 hatte Ichiro 82 Treffer. Gallo hat auf die Saison.

Gallo war schon immer ein exzellenter Feldspieler. Das 28-Jährige hat zwei Gold Gloves in Folge gewonnen. Aber er ist völlig unspielbar, weil sein Schläger eine Katastrophe war.

Da der Handelsschluss am Dienstag kommt, wird Gallo möglicherweise nicht mehr lange in der Bronx sein. Vielleicht wird er umgezogen. Er ist nach der Saison ein Free Agent, also besteht auch die Möglichkeit, dass die Yankees ihn einfach entlassen, wenn sie keinen Handelspartner finden.

Egal was passiert, die Odyssee von Gallos Karriere war faszinierend. Er ist ein zweifacher All-Star, der lange Zeit einer der besten Power-Hitter und Corner-Outfielder der MLB war. Jetzt ist er eine Belastung für das beste Team der American League.

Gallo hat eine schreckliche Saison. Es war irgendwie traurig zuzusehen.

