Wie viel zahlt Fox Sports Tom Brady? [AKTUALISIEREN]

Es kommt selten vor, dass erschütternde Fußball- und Sportmediennachrichten von einer FOX-Ergebnisaufforderung kommen, aber genau das geschah am Dienstag, als Lachlan Murdoch Tom ankündigte Brady würde als leitender NFL-Analyst zu Fox Sports wechseln. Sobald er in Rente geht, und niemand weiß, wann das sein wird. Vielleicht nicht einmal Brady.

Trotzdem ist es ein großer Coup für FOX. Brady sollte eine Fortsetzung von Peyton Manning in Bezug auf die Verfolgung von NFL-Rechteinhabern sein, um Sendungen zu leiten. Der Begriff „Weißwal“ würde unweigerlich herumgeworfen werden. Doch FOX stoppte alle Spekulationen, bevor sie überhaupt begonnen hatten. Es ist besonders groß, nachdem das Unternehmen in dieser Nebensaison seinen Stand Nr. 1 an ESPN verloren hat.

Die natürliche Folgefrage zu den Nachrichten ist, wie viel FOX für das Privileg bezahlt, den größten QB aller Zeiten auf der Liste zu haben. Diese Frage hängt davon ab, was genau Brady tun wird. Ihn als „führenden NFL-Analysten“ zu bezeichnen, ist völlig vage und sagt nichts darüber aus, ob er sonntags im Studio oder in der Kabine sein wird. Brady hat die letzten zwei Jahrzehnte jeden Sonntagnachmittag von zu Hause weg verbracht, und es wäre nicht verwunderlich, wenn er sich nicht für die Reise anmelden wollte, die erforderlich ist, um der Analyst Nr. 1 in einer Kabine zu sein, sondern einfach nur zu Hause zu sitzen hat es während seines kurzen Ruhestands Anfang dieses Jahres nicht für den QB getan.

Wenn Brady neben Kevin Burkhardt, dem neuen PBP-Mann Nr. 1 von Fox Sports, oder wer auch immer sonst in der Kabine landet, dann wird er es sein das große Geld machen. Wir alle kennen das Jahresgehalt von Tony Romo 18 Millionen Dollar pro Jahr. Aikman unterzeichnete einen Fünfjahresvertrag im Wert von 75 Millionen US-Dollar, was sich jährlich auf denselben Betrag beläuft. Bucks Deal mit ESPN ist etwas weniger wert und kommt über fünf Jahre auf 75 Millionen Dollar. Wo könnte Brady in diesem Bereich landen?

Es ist wichtig anzumerken, dass ein Teil der Gründe, warum die oben genannten Namen eine so hohe jährliche Zahl verdient haben, darin liegt weil sie für eine lange Zeit eingesperrt sind. Es ist keine Garantie, dass Brady einen ähnlichen Deal unterschreibt. Das hat er schließlich noch nie gemacht. Es scheint wahrscheinlich, dass beide Seiten eher an einem kurzfristigen Deal mit einem hohen Jahresgehalt interessiert waren, um zu sehen, wie allen das Arrangement gefällt, bevor sie sich auf fünf Spielzeiten oder länger festlegen.

Wenn das der Fall ist, könnte Brady am Ende sehr wohl den Branchenrekord für das Jahresgehalt aufstellen. Ein Zweijahresvertrag im Wert von 18 Millionen US-Dollar scheint überhaupt nicht ausgeschlossen. FOX kann für mindestens zwei Saisons von der Marke Brady profitieren. Brady bekommt eine riesige Tasche und kann die Dinge ein paar Jahre lang ausprobieren, bevor er entscheidet, wie er mit dem Rest seines Ruhestands fortfahren möchte. Wenn er das Analysespiel liebt, kann er für einen noch größeren Deal reupen. Wenn er ins Eigentum wechseln möchte oder was Brady sonst noch dazu inspiriert, morgens aufzustehen, kann er das tun, ohne sich an eine langfristige Vereinbarung zu binden.

Brady wird nicht billig sein. Das Fehlen eines echten Bieterkriegs für seine Dienste hätte seinen Preis vielleicht gesenkt, aber nicht viel. Ob es nur normal teuer oder rekordverdächtig teuer ist, ist die eigentliche Frage.

UPDATE: Wir wissen jetzt, wie viel Fox Sports Tom Brady zahlen wird. Und, äh, ich war ein bisschen daneben. Andrew Marchand von der New York Post berichtet, dass Brady einen wahnsinnigen, absurden, absurden Vertrag im Wert von 75 Millionen Dollar über

Jahre.