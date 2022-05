Startseite/Welt/ Will Zalatoris hat Geschichte geschrieben und wird immer stärker Will Zalatoris hat Geschichte geschrieben und wird immer stärker

Justin Thomas, beständig und hartnäckig wie immer, hat an diesem Wochenende zum zweiten Mal die Wanamaker Trophy gehisst. Mito Pereira, der die Fackel für das plötzlich golfreiche Chile trägt, erlitt an seinem 72nd Loch einen Albtraum und hat möglicherweise seine beste Chance auf einen Major-Gewinn verspielt. Schreiber könnten sich an beide Geschichten klammern, da sie die höchste Abrechnung teilen. Einer zeigte die Qual eines Wochenendmarathons. Der andere die Ekstase. Aber es gibt noch jemanden, über den man sprechen kann, wenn man einer Achterbahnfahrt in Southern Hills folgt. Der Mann, der sich wieder einmal ohne Zigarre in der Nähe befand.

Will Zatoris verlor das Drei-Loch-Gesamtspiel gegen Thomas ohne eigenes Verschulden. Er wurde einfach auf Nr. 10 überspielt. Das Ergebnis? Ein enttäuschender, aber inspirierender zweiter Platz. Und das Versprechen, dass er mit der Absicht an die Tür klopft, sie eines Tages einzureißen und mit dem Aufbau eines Vermächtnisses zu beginnen.

Die Schlanke 23-Jährige wird nicht immer in Diskussionen über die größten Spieler des Spiels einbezogen. Seine Arbeit legt nahe, dass er es sein sollte. Denn nur eine Person in der Geschichte des Golfsports hat so viele Top-s in ihren ersten acht Hauptfächern (fünf).