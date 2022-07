Startseite/Welt/ Will Zalatoris landet seinen Ball wie durch ein Wunder auf dem Ballmarker von Matt Fitzpatrick Will Zalatoris landet seinen Ball wie durch ein Wunder auf dem Ballmarker von Matt Fitzpatrick

Die weltbesten Golfer bereiten sich dieses Wochenende auf die andere Seite des großen Teichs vor und hoffen, dass ihnen ein gutes Ergebnis bei den Genesis Scottish Open Starthilfe geben wird ging in ein Hauptfach. Matt Fitzpatrick und Will Zalatoris spielen in derselben Gruppe, nachdem sie bei den US Open mit 1: 2 beendet wurden und am Nachmittag mit weniger als idealen Bedingungen konfrontiert waren. Feuerwerk war Mangelware, da jeder Spieler einen One-Over 58 ausschaltete.

Aber ein unglaubliches, verrücktes Highlight machte das alles wieder wett.

Mit seinem vierten Schuss auf Nr. , chippte Zalatoris einen Ball, der vom Becher abprallte und irgendwie auf Fitzpatricks Ballmarker zum Stehen kam.

