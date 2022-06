Startseite/Welt/ Willians Astudillo, der den spielgewinnenden Lauf vom zweiten Platz erzielt, ist das MLB-Highlight der Saison Willians Astudillo, der den spielgewinnenden Lauf vom zweiten Platz erzielt, ist das MLB-Highlight der Saison

Die Miami Marlins inszenierten ein spannendes th-Inning-Comeback am Mittwochabend, das damit endete, dass Willians Astudillo von der zweiten Stelle ein Tor erzielte. Ein Major-League-Spieler, der vom zweiten Platz an einen Ball trifft, der ins Außenfeld schlägt, klingt nicht so beeindruckend, aber wenn es um „La Tortuga“ geht, ist es eine Terminbesichtigung.

Es ist wunderschön. Und die Feier hatte es in sich. Sonnenblumenkerne, Puder, ein Footballhelm. Die Marlins gewinnen vielleicht nicht oft, aber sie wissen, wie man feiert, wenn sie es tun. Mein einziger Kritikpunkt ist, dass Teamkollegen immer wieder versuchen, Astudillo den Pferdeschwanz auszuziehen. Ja, du willst diese Haarpracht in ihrer ganzen Pracht sehen, aber lass es den Mann zu seinen eigenen Bedingungen tun.

🐢 pic.twitter.com/6aBeeIWe02

— MLB (@MLB) 9. Juni 829