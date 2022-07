Startseite/Welt/ Wimbledon nach Einbruch der Dunkelheit während des Tages: Fans nutzen ruhige Räume für Sex Wimbledon nach Einbruch der Dunkelheit während des Tages: Fans nutzen ruhige Räume für Sex

Wimbledon gilt als die Höhe der Klasse in einem sehr noblen Sport. Und doch haben Fans offenbar Sex auf dem Gelände! Besonders in einem ruhigen Raum, der als „Rückzugsort für einen Moment privater Meditation, Gebet oder Reflexion“ gedacht ist. Aus The Guardian:

Gut für alle, die einfach angenommen haben, dass zwei Leute Sex haben, weil sie gute Laune haben und einer ein Kleid trägt. Das ist sicherlich die einzig mögliche Erklärung. Zumindest glaubte der andere Gast, dessen Geschichte an die Zeitung weitergegeben wurde, „Geräusche der Intimität“ zu hören.

Natürlich ist Sex im Meditationsraum nicht die einzige nächtliche Aktivität im All-England Club. Ein Typ wurde beim Schlafen erwischt! Vor der Kamera!

Ein Tag draußen beim Tennis kann dich ziemlich schläfrig machen 😴#Wimbledon pic.twitter.com/uC0osj0kIP – Wimbledon (@Wimbledon)

Warte, bis Ihre Majestät davon hört alles!