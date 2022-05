„winning-time“-beendete-seine-erste-staffel-stark

Premiere von HBOs „Winning Time: The Rise Of The Lakers Dynasty“ – Ankünfte / JC Olivera/GettyImages

Das war nur eines der Probleme, die die Show regelmäßig überwand am Ende eine unterhaltsame Nacherzählung der Geschichte von Magic Johnsons Rookie-Saison. An jeder Ecke verdrehte die Show Fakten, die eigentlich keine Verdrehung erforderten, nur um zu versuchen, die Geschichte noch empörender zu machen. Das beste Beispiel ist die Rolle von David Stern in der letzten Folge.

So wütend Jerry West auch ist, so viel von einer böses Genie David Stern ist. Stern taucht bei Spiel 6 auf und ist die einzige Person in der NBA, die erkennt, dass die Lakers möglicherweise die Meisterschaft gewinnen könnten, also lässt er jemanden in New York anrufen, um den Kommissar bis zum Ende des Spiels dorthin zu bringen. Anstatt dass die Autoren ihre Stimmen ändern, damit CBS Kareem Abdul-Jabaar nicht am Telefon eine Trophäe überreichen muss, stellt Stern Magic auf die Idee, einfach den MVP von Kareem zu nehmen, weil es eine bessere Geschichte ist. Es ist wirklich eine perfekte Erklärung dafür, wie die Autoren über die Show dachten.

Schaut euch einfach die Geschichte von Spencer Haywood an. Es ist etwas dramatischer, wenn das Team dafür stimmt, Haywood aus dem Team zu werfen, als nur Paul Westhead den Anruf tätigen zu lassen. Aber es führt auch zu einer viel lustigeren – und sinnloseren – Wendung, bei der Haywood sagt, dass er einen Killer anheuert, um „die Lakers zu töten“. Einen Killer anzuheuern, um Ihren Trainer mitten im NBA-Finale zu töten, ist nicht saftig genug?

Ich verstehe die poetische Freiheit und muss eine interessante Geschichte erzählen, aber es schien nur so, als würden einige der Lügen, die die Show erzählte, nicht wirklich viel beitragen. Aber wir sind nicht hier, um pingelig zu werden. Meist. Die Show ist es aus zwei sehr wichtigen Gründen wert, gefeiert zu werden: Casting und Basketball.

Auch wenn das Material etwas abseits liegt , liefern die Schauspieler alle. Jeder Schauspieler wurde so ziemlich für seine Rolle geboren, einschließlich irgendwie Rory Cochrane als Jerry Tarkanian. John C. Reilly ließ mich vergessen, dass es den echten Jerry Buss jemals gegeben hat. Quincy Isaiah und Solomon Hughes sind perfekt als Magic und Kareem und der Rest der Lakers sind großartig. Jason Segel und Adrian Brody geben ein tolles Paar ab. Ich weiß nichts über Claire Rothman oder Jessie Buss, aber Gaby Hoffman und Sally Field sind beide ausgezeichnet. Die vielleicht schwierigste Rolle ist Hadley Robinson als junge, unerfahrene, fähige, übersehene Jeanie Buss, die buchstäblich das Aushängeschild dafür ist, wie schlecht Buss Frauen in dieser Show behandelt. (Nebenbemerkung: Ich hoffe auf eine ganze Menge mehr von den Failson-Buss-Jungs in Staffel 2.)

Dann ist da noch der Basketball. Der eigentliche Basketball funktioniert. Vom ersten Duell zwischen Magic und Norm Nixon bis zur eigentlichen NBA-Saison hat sich Basketball echt angefühlt. Alle sehen aus und bewegen sich, als wären sie nur alternative Winkel alter Highlights. Die Szenen in der Umkleidekabine und im Gedränge wirken wie aus guten Sportfilmen herausgerissen. Es gibt legitime Momente während der Spiele, in denen Sie vielleicht sogar Gänsehaut bekommen (könnte nicht ich sein).