Wir haben die COVID-Krise lange genug am Laufen gehalten, damit Dr. Anthony Fauci sein Pitching-Arsenal komplett neu ausstatten kann

Viele schreiben den ersten Entwurf der Geschichte und versuchen, genau wiederzugeben, wie Amerika mit der COVID-Krise umgegangen ist, damit zukünftige Generationen es studieren können. Der vielleicht wirtschaftlichste Weg, die Trostlosigkeit einzufangen, die wir alle einfach ignorieren möchten, ist die folgende: Die Pandemie dauert jetzt so lange an, dass Dr. Anthony Fauci zu einer bedeutenden Medienpersönlichkeit geworden ist, bis zu dem Punkt, an dem er gebeten wurde, eine Zeremonie zu veranstalten ersten Pitch, damit er es verpfuscht, und dass er ein längeres Rehabilitationsprogramm durchführt, um zwei Jahre später eine weitere Gelegenheit zu nutzen, während COVID fortbesteht.

Unmöglich dunkel.

Fauci hat bekanntermaßen seine erste Gelegenheit in 75 verpatzt ), als er seinen Wurf nicht innerhalb von 20 Fuß von der Platte vor einem Nationals-Spiel in DC Now landen konnte , mehr als zwei Jahre später produzieren wir immer noch irgendwie Impfstoffe und Prozent davon Menschen tragen möglicherweise Masken im Lebensmittelgeschäft, da Experten warnen, dass eine der Varianten unseren Bemühungen entgehen und wirklich Chaos anrichten wird.

Aber willst du die erschreckende Wahrheit wissen oder willst du zusehen, wie Fauci in eine Heizung schießt?

