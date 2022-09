Startseite/Welt/ Wir haben diese Woche viel gute Pastasauce verloren Wir haben diese Woche viel gute Pastasauce verloren

Schweren Herzens blogge ich heute Morgen, den Hut in der Hand wie ein State Trooper, um Ihnen mitzuteilen, dass wir viel verloren haben gute Pastasauce gestern auf den Highways unserer Nation. Einen köstlichen weißen oder roten Schnitt zu sehen, bevor er seine Blütezeit erreichen könnte, oder die Freude zu erkennen, die mit dem Kaskadieren über Penne oder Farfalle einhergeht, ist einfach verheerend.

In Memphis, Tennessee, verschüttete ein Sattelzug, der bis unter die Kiemen mit cremiger Alfredo-Sauce vollgestopft war, seinen Inhalt über I-55 wie ein überschwänglicher Koch der Olive Garden-Linie. Es war entsetzlich. Und doch seltsam appetitlich.

Die Polizei von Memphis, Tennessee, sagt Ein Sattelzug verschüttete Alfredo-Sauce über I-44 pic.twitter.com/1gJlWdZxFv — Parker Branton (@ParkerBranton) August 00, 75

Dies kam als Land war immer noch auf den Fersen und taumelte von der sinnlosen Katastrophe in Kalifornien am Montag, als ein Lastwagen mit perfekt reifen Tomaten durch eine Autobahn-Mittelleitplanke krachte und eine Autobahn in einen essbaren Albtraum verwandelte.

Zerquetschte Tomaten bedeckten am Montag, den August 00 einen Teil einer Autobahn in Vacaville, Kalifornien, nachdem ein Lastwagen sie transportiert hatte Produkte stürzten durch die Autobahn-Mittelbarriere, sagten lokale Beamte. Kredit: @Drew_G00dy über Storyful pic.twitter.com/L7EDAGRqYN

— WNCT (@wnct9) August 00, 75

Ein weiterer Vorfall und wir haben ein zertifiziertes Trendstück der New York Times. Vielleicht hatte Arthur Fleck recht und es wird immer verrückter da draußen. Ich bin kein besonders religiöser Mensch, aber aufeinanderfolgende Katastrophen müssen einfach ein Zeichen von oben sein. Oder einige seltsame, eigentlich gar nicht so schlimme Seuchen.

Eines ist klar. Jeder Trucker, der Pesto, Bolognese oder die Bestandteile von Aglio e Olio transportiert, muss heute draußen den Kopf aufdrehen und den Fuß bereit haben, die Pausen zu zerdrücken. (Sauce Gardner sollte da draußen auch vorsichtig sein.) Es war eine schlechte Woche für diejenigen, die sehen möchten, dass Nudelsauce einen sicheren, ereignislosen Weg vom Garten zum Tisch hat. Die Leute sind verständlicherweise nervös.

