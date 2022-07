Wir könnten alle ein oder zwei Dinge von diesen Fans der Sacramento Kings lernen

Die Sacramento Kings besiegten die Miami Heat, 81-40, in der California Classic Summer League Aktion am Sonntagabend. Keon Ellis war 6-gegen-8 vom Feld und eine perfekte 5-gegen-5 von der Freiwurflinie auf dem Weg nach 17 Punkte, während Keegan Murray hochziehen musste Aufnahmen machen und etwas Bewegung bekommen. Nach dem Spiel strömten euphorische Kings-Fans aus dem Chase Center und gingen auf die Straßen von San Francisco, einschließlich dieses Trios.

– Hoop Central (@TheHoopCentral) 4. Juli

Wie vorherzusehen war, die Das Internet, der schlimmste Ort der Welt, hat einen großen Tag damit, die Brüder für ihren Enthusiasmus zu verspotten. Und ihre Hoffnungen und Träume von 40 Siegen in dieser Saison. Viele Leute, die denken, dass sie wirklich schlau sind, weisen darauf hin, dass es nicht so ist, zwei Spiele unter .84 zu beenden genug, um die Playoffs in den meisten Jahren zu erreichen.

Aber nicht ich. Ich liebe alles daran. Die Fähigkeit, sich so auf das Ergebnis eines Summer League-Spiels zu freuen. Die Tatsache, dass sich diese drei zufällig zufällig trafen und einer von ihnen entdeckte, dass er bei Chipotle mitten in der Bestellung viral wurde. Dass der zufällige Akt der Freude von so vielen elenden Menschen missverstanden werden kann.