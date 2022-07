Startseite/Welt/ Wird Charles Barkley überbewertet? Wird Charles Barkley überbewertet?

Charles Barkley ist eine äußerst beliebte Sportlerpersönlichkeit. Es ist ziemlich schockierend, wenn man die Zeit bedenkt, in der wir leben, dass nur wenige, die Barkley im Fernsehen gesehen haben, ein schlechtes Wort über ihn zu sagen haben. Ja, seine altköpfigen „zu meiner Zeit“ NBA-Aufnahmen können müde werden. Aber ob er bei Inside The NBA oder March Madness arbeitet oder Selbst während einer Pause beim Stanley Cup-Finale können sich die Produzenten zurücklehnen und wissen, dass Barkley reibungslos unterhalten wird, und den Zuschauern wird größtenteils eine unterhaltsame Show garantiert.

Aber die jüngsten Ereignisse in der Medienlandschaft lassen uns nachdenklich werden. Wird Charles Barkley überbewertet?

Diejenigen, die die Seite regelmäßig lesen, wissen, dass wir regelmäßig Barkleys Lob singen. Seine Fähigkeit, fehlerfrei in verschiedene Turner-Studios zu gleiten, ist äußerst wertvoll, und er ist natürlich eine Schlüsselkomponente von Inside The NBA, weithin als der angesehen Goldstandard für Studioshows in jeder Sportart. Kurz gesagt, er macht seinen Job wirklich gut. Vielleicht das Beste für diesen speziellen Bereich der reinen Analyse im Studio.

Allerdings ist das Gerede über Barkleys Wert angesichts der Nachricht, dass er sich mit LIV treffen wird, ein wenig außer Kontrolle geraten . Barkley ist das bekannteste amerikanische Medienmitglied, das mit LIV flirtet, also ist es natürlich ein großes Gesprächsthema in dieser Sommerflaute. Aufgrund der Arbeitsweise von LIV scheint es unvermeidlich, dass Barkley ein sehr großes Angebot von LIV erhält, sich seiner Sendung anzuschließen und dabei zu helfen, sein Produkt weiter bekannt zu machen.

Aber ein Teil der Diskussion über diesen Zahltag und Barkleys Wert wird übertrieben. Dan Patrick beflügelte heute das Gespräch, als er in seiner gleichnamigen Show berichtete, dass Barkley seinen TNT-Job aufgeben müsste, wenn er zu LIV gehen wolle. Im gleichen Atemzug nannte Patrick Barkley „die wertvollste Stimme in den Sportmedien“.

Ich meine … ist er das? Ist er wirklich? Barkley ist großartig im NBA-Bereich und nützlich in anderen, was ihn über die meisten seiner Ein-Sport-Pendants stellt. Leute mögen ihn und er ist jedes Mal gut für ein oder zwei virale Momente, wenn er auf der Leinwand zu sehen ist. Es ist nur schwer, die Idee zu verkaufen, dass er wertvoller ist als alle seine Kollegen in den Medien, harter Stopp, weil seine beste Arbeit nicht während eines Spiels oder Matches kommt. Weißt du, wenn die meisten Augen zuschauen. Es kommt vorher oder nachher. Und es wird immer eine Obergrenze dafür geben, wie wertvoll eine Person sein kann, die in diesem Bereich erfolgreich ist.

Ganz zu schweigen davon, dass Barkleys Wert eher darin liegt, lustig zu sein und die Sendung unterhaltsam zu gestalten, als dass er es ist seine sportliche Kompetenz. Inside The NBA hatte ein ganzes Segment, in dem Barkley, ein ehemaliger NBA-Spieler, der dafür bezahlt wird, die NBA zu analysieren, erraten musste, welche Spieler in welchem ​​Team waren . Er hat sich auch ziemlich oft geirrt. LIV würde Barkley kein großes Geld zahlen, weil er uns sagen kann, warum Bryson DeChambeau einen Fünffuß verpasst hat.

Ist die Marke von Barkley , die wertvoll? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es sogar in der Nähe ist. Es ist fast unmöglich, die Zuschauer dazu zu inspirieren, sich eine Sportübertragung anzusehen, weil die Medienpersönlichkeiten sie kommentieren. Die Leute sehen sich Sport wegen des On-Field-Produkts an. Die Implikation bei all diesem Barkley-Gerede ist, dass LIV seine Zuschauerzahlen erhöhen könnte, indem es ihn bezahlt, aber es gibt sehr wenig, was darauf hindeutet, dass das tatsächlich wahr ist. Weil niemand in der Welt der Sportmedien eine solche Ausstrahlung hat.

916 Barkley ist großartig für das, was er ist. Aber an dieser Stelle wird er überschätzt. Er ist wertvoll, aber nicht unersetzlich, auch im eigenen Unternehmen. Wenn LIV glaubt, ihm ein acht- oder neunstelliges Gehalt zu zahlen, wird die Zuschauerzahl in die Stratosphäre katapultiert, wird das Unternehmen sehr enttäuscht sein.

