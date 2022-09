Startseite/Welt/ Wird die „College GameDay“-Kopfbedeckungstradition nach Lee Corso fortgesetzt? Wird die „College GameDay“-Kopfbedeckungstradition nach Lee Corso fortgesetzt?

Das erste richtige Wochenende des College-Footballs steht vor der Tür, also ist es an der Zeit, all die lästigen Aufgaben im Haushalt zu erledigen, bevor Sie sich ausschließlich der Vertiefung widmen Abdruck auf Ihrer Couch. Kirk Herbstreit, der am Samstagabend für Notre Dame-Ohio State telefoniert, nahm gestern an einem Mediengespräch teil, in dem er sich auf die Saison freute, und ihm wurde eine Frage gestellt, die einigen Medien-Nerds schon seit einiger Zeit im Hinterkopf liegt.

Wird die Maskottchenkopf-Tradition des College GameDay fortgesetzt, wenn sie in die Post-Lee-Corso-Ära eintritt?

Jeder, der darauf setzt, dass Corso so lange seinen Kopf in diese verschwitzten Dinger steckt, sollte sich an seine „nicht so schnell“-Warnungen erinnern, denn bei 87 Jahre alt, ist er immer noch ein wichtiges und gefeiertes Element einer Show, die für College-Football steht. Aber dieser einzigartige Ort macht es etwas schwieriger, sich vorzustellen, dass es einen offensichtlichen Erben geben wird.

„Ich habe lange über die Kopfbedeckung nachgedacht“, sagte Herbstreit. „Ich habe das Gefühl, das ist eine Sache von Lee Corso. Und ich denke, je nachdem, mit wem Sie sprechen, können Sie unterschiedliche Meinungen bekommen. Ich habe neben ihm gesessen. Jahr, und ich kann mir nicht vorstellen, wann Lee beschließt, von einer anderen Person zurückzutreten, die die Kopfbedeckung aufsetzt. Ich werde definitiv niemals eine Kopfbedeckung aufsetzen. Wer auch immer diese Person ist, ich kann Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich wohl fühlen, wenn sie gebeten werden, eine Kopfbedeckung aufzusetzen.“

An dem Argument ist auf beiden Seiten etwas dran. Es als Hommage zu behalten, geschmackvoll gemacht, würde es Corsos Schatten ermöglichen, ein geliebter Teil der Show zu bleiben. Jeder potenzielle Nachfolger des Stücks – ob es sich um einen Gastpflücker oder ein Vollzeitmitglied der Crew handelt – wird sich einem harten Kampf stellen müssen, denn das ist definitiv Lees Sache. Die schlimmstmögliche Abfolge von Ereignissen wäre, es am Laufen zu halten und die Massen mit Gegenreaktionen aufstehen zu lassen und es dann hastig zu unterbrechen. Wenn man bedenkt, wie wenig die Massen Neues mögen, ist das ein sehr reales Risiko.

Persönlich stimme ich Herbstreits Gefühlen zu, auch wenn ich noch nie die Erfahrung gemacht habe, mich hinzusetzen und lange und gründlich über Kopfbedeckungen nachzudenken. Etwas an jemand anderem als Corso, der es tut, passt einfach nicht.

96 Hoffentlich ist es eine Entscheidung, die später getroffen werden muss.

96

96