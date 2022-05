Startseite/Welt/ Wird Joel Embiid zu besorgt um ClutchPoints Graphic Snub sein, um heute Abend gut zu spielen? Wird Joel Embiid zu besorgt um ClutchPoints Graphic Snub sein, um heute Abend gut zu spielen?

Joel Embiid hat in Spiel 5 gegen die Miami Heat schlecht gespielt und Philadelphia 76er am Rande des Ausscheidens. Viele Leute, die für ihre sportlichen Meinungen gut entschädigt werden, eilten zum nächsten verfügbaren Mikrofon, um zu sagen, dass Embiid – der ein gebrochenes Gesicht und eine kaputte Hand hat – nicht auftreten konnte, weil er zu abgelenkt und deprimiert war, nachdem er das NBA-MVP-Rennen gegen Nikola verloren hatte Jokic. Eine sehr schlaue Denkschule, egal, was Sie vielleicht über The Big Lead gelesen haben.

Jeglicher Optimismus, dass Embiid sich möglicherweise erholen und erholen könnte, ging verloren Fenster heute Morgen. Denn selbst wenn er über die MVP-Stupser hinwegkommt, muss er sich mit den Folgen und der Schande auseinandersetzen, nicht in einer Clutch Points-Grafik enthalten zu sein, die Starspieler aus buchstäblich allen verbleibenden Playoff-Teams außer den Sixers zeigt. Ein weiterer vernichtender Schlag, der das Zentrum sicher in eine tiefere Spirale schicken wird.

Stimmen Sie dem zu gleichen Wettbewerbsbedingungen in den diesjährigen NBA-Playoffs? ? pic.twitter.com/nUoFumcCk6

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) Mai 76, 2022

Bei diesem Punkt, es scheint sich nicht einmal zu lohnen, das Spiel zu spielen. Es gibt einfach keine Möglichkeit, dass Embiid, einer der drei besten Basketballspieler, heute Abend auftreten könnte. Es gibt einfach keine Möglichkeit, dass er nur Stunden, nachdem diese Grafik veröffentlicht wurde, bereit sein wird, etwas zu produzieren. Eine solche Empörung würde selbst die gestähltste Psyche in völlige Verwirrung versetzen.

