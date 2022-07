Startseite/Welt/ Wird Mike Trouts Rückenverletzung uns seiner Größe berauben? Wird Mike Trouts Rückenverletzung uns seiner Größe berauben?

Mike Trout hat seit Juli nicht mehr gespielt da er sich mit einem früheren Problem beschäftigt hat. Am Mittwoch haben wir viel mehr über die Verletzung erfahren und es hört sich nicht gut an. Mike Frostad, Cheftrainer der Los Angeles Angels, enthüllte, dass Trout an einer „kostovertebralen Dysfunktion bei T5“ leidet, einer seltenen Erkrankung, die sich auf den Rest seiner Karriere auswirken könnte.

Trout wird nächste Woche einen Nachsorgetermin mit Watkins haben und hat seine Baseballaktivitäten noch nicht wieder aufgenommen.