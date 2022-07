Startseite/Welt/ Yankee-Fan wütend über Joey Gallo Pinch-Hitting in Crucial Spot vs. Mets Yankee-Fan wütend über Joey Gallo Pinch-Hitting in Crucial Spot vs. Mets

Letzte Nacht reisten die New York Yankees quer durch die Stadt, um gegen die New York Mets anzutreten, um die erste U-Bahn-Serie der Saison zu eröffnen. Es ist die aufregendste Iteration der Veranstaltung seit Jahren, da beide Teams an der Spitze ihrer Divisionen stehen und legitime World Series-Ambitionen haben. Die Affäre gestern Abend war umkämpft und die Mets gingen mit dem Sieg davon.

Es war keine sichere Sache, aber sie wurden durch eine rätselhafte Entscheidung von Aaron Boone unterstützt. An der Spitze des Achtelfinals hatten die Yankees einen Mann mit zwei Outs weniger als zwei Läufe. Isiah Kiner-Falefa sollte schlagen, aber Boone entschied sich für einen Pinch-Hit, da Kiner-Falefa nicht gerade ein Power-Hitter ist (null Homeruns in 230 Fledermäuse in 301). Der Manager wählte Joey Gallo aus, um zum Teller zu gehen.