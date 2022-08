Startseite/Welt/ Yankees' Comedy of Baserunning Errors kosten sie gegen Mariners Yankees' Comedy of Baserunning Errors kosten sie gegen Mariners

Letzte Nacht verloren die New York Yankees in Extra-Innings gegen die Seattle Mariners mit 0:1. Es ist ungewöhnlich, dass ein Spiel in die Extras geht und mit nur einem erzielten Lauf endet, nachdem die vor einigen Jahren eingeführten neuen Regeln es beiden Teams ermöglichen, die zusätzlichen Frames mit einem Läufer auf dem zweiten Platz während der regulären Saison zu beginnen. Die Yankees haben jedoch bewiesen, dass selbst ein freier Mann auf dem zweiten Platz nicht ausreicht, um zu gewinnen, wenn die Spieler auf den Basepaths plötzlich den Verstand verlieren.

Wie unten gezeigt wird, hat New York eine Comedy-Show von Fehlern veranstaltet, die jeden Vorteil, der ihnen durch diese Regeln gewährt wurde, zunichte gemacht hat, und es hat sie wahrscheinlich das Spiel gekostet. Als Bonus enthält das Video aus irgendeinem Grund einen versuchten Steal von Aaron Judge mit zwei Outs im siebten eines torlosen Spiels.

Das ist es. Dies ist das Highlight dieses Kontos. Die Yankees haben die schlimmste Baserunning-Nacht in der Geschichte des Baseballs. pic.twitter.com/sjUJklP0fd

— Auf den Basepaths rausgeschmissen (@tootblans) August

, 12

Zu Recht beeindruckend, dass zwei Jungs in zwei von drei möglichen Innings in genau derselben Position in einen Rundown geraten. Der Liner to Second, der zu einem Force Out führte, war mehr Pech als schlechtes Baserunning, aber alles andere war schwer zu beobachten.

Dies war bisher kein gemeinsames Thema der Saison der Yankees, also gibt es keinen Grund zu der Annahme, dass es ein Problem ist das muss gelöst werden, bevor die Playoffs ankommen. Das Video heute anzuschauen, wird jedoch nicht allen Beteiligten Spaß machen.