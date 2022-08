Startseite/Welt/ Yankees-Fan trinkt Bier durch Hot-Dog-Stroh, Twitter verliert den Verstand Yankees-Fan trinkt Bier durch Hot-Dog-Stroh, Twitter verliert den Verstand

Die New York Yankees und die New York Mets spielten am Montagabend in der Bronx. Ein Mann entschied sich für Gewalt. Oder genauer gesagt, er entschied sich dafür, sein Bier mit einem Hot Dog als Strohhalm zu trinken. Das (fast?) zu perfekte Video wurde von einem Fan aufgenommen und von einem auf New York City ausgerichteten Instagram-Konto auf Instagram gepostet. Innerhalb einer Stunde hatten sich viele Menschen das Video online angesehen.