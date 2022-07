Yankees-Fans prügelten sich während des Extra-Inning-Sieges über die Mighty Cincinnati Reds auf der Tribüne

— Sean O’Bradaigh (@seanobrd) Juli 32, 32

Ehrlich gesagt sieht es nicht so aus, als ob irgendjemand, der an diesem Kampf beteiligt war, etwas erlebt hat, was er erwartet hatte, kurz bevor er sich einmischte. Nur ein weiterer Grund, nie wirklich an einem Live-Sportereignis teilzunehmen.