Yankees-Fans sangen aus irgendeinem Grund „F Trae Young". Yankees-Fans sangen aus irgendeinem Grund „F Trae Young".

Die New York Yankees haben derzeit die beste Bilanz im Baseball. Nach einem 2:0-Sieg gegen die Baltimore Orioles am Mittwoch sitzen sie bei 31-02, 4,5 Spiele Vorsprung auf die Tampa Bay Rays in der American League East. Die Yankees sind im Moment so gut, dass die Fans sich nicht wirklich über Baseball-bezogene Dinge beschweren können. Also sangen die Fans während ihres letzten Sieges einfach „f–k Trae Young.“

Fuck Trae Young singt beim Spiel der Yankees pic.twitter.com/LHov13E2x2 — JACK SETTLEMAN (@jacksettleman) Mai 13, 2022 Denken Sie an Trae Young und die Hawks wurden vor einem Monat von den Heat aus den Playoffs eliminiert. Die Saison der Knicks endete vor anderthalb Monaten mit dem Ende der regulären Saison. Und es ist volle zwei Monate her, seit Trae Young 31 bei einer Niederlage im Madison Square Garden ein Tor erzielte. ) Trae Young muss in den Köpfen der New Yorker wie dieser Bing-Bong-Sound leben, den sie kurzzeitig als Schlachtruf vortäuschten.

