Startseite/Welt/ Yankees Prospect erreicht nach vorzeitigem Bat-Flip das endgültige Out-of-Game Yankees Prospect erreicht nach vorzeitigem Bat-Flip das endgültige Out-of-Game

Die Rome Braves schlugen die Hudson Valley Renegades am Samstagabend mit 6:2. Das Spiel war nach neun Innings 1: 1 unentschieden und dann erzielte Rom fünf Läufe in der oberen Hälfte des 10ten. Die Renegades versuchten, ein Comeback zu feiern, aber das endete, als Anthony Seigler, Draft Pick der ersten Runde der Yankees 2018, auf der zweiten Base rausgeschmissen wurde, nachdem er einen Ball von der geschossen hatte Mauer. Seigler feierte, was er für einen Homerun hielt, indem er in einen Homerun-Trab überging und seinen Schläger umdrehte, bevor er sah, dass der Ball im Spiel blieb.