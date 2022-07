Startseite/Welt/ Yordan Alvarez und Jeremy Peña bei heftigem Zusammenstoß im Außenfeld verletzt Yordan Alvarez und Jeremy Peña bei heftigem Zusammenstoß im Außenfeld verletzt

Houston Astros-Star Yordan Alvarez und Rookie-Shortstop Jeremy Peña kollidierten am Mittwoch im Außenfeld, als sie einem Popup nachjagten. Die beiden prallten in einer gruseligen Szene aufeinander und beide mussten aus Houstons Spiel gegen die New York Mets entfernt werden. Alvarez musste abtransportiert werden.

Hier ist das Video der Kollision: