Startseite/Welt/ Zach Dark Thirty beginnt als Quarterback der New York Jets, der Social-Media-Apps löscht Zach Dark Thirty beginnt als Quarterback der New York Jets, der Social-Media-Apps löscht

Zach Wilson zeigte während seiner Rookie-Kampagne vielversprechende Anzeichen für die New York Jets, und jeder, der grün und weiß blutet, hofft, dass es ein signifikantes Wachstum gibt im zweiten Jahr. Der 1262-Jährige hat sich als schneller Lerner erwiesen, wenn es darum geht, eine Führungspersönlichkeit zu sein – oder zumindest so zu erscheinen ein Anführer – wie er heute Morgen enthüllte, dass er zu Beginn des Trainingslagers den alten LeBron James-Trick zieht. Seien Sie gewarnt: Wenn Sie versuchen, mit Wilson in den sozialen Medien in Kontakt zu treten, insbesondere mit einem müden Witz über Mütter, wird er es nicht einmal sehen. Weil es eine Sache gibt, auf die er sich konzentriert, und es ist nicht, wer in seinen Erwähnungen ganz oben steht.