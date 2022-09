Startseite/Welt/ Zach Plesac hat sich beim Punching Ground die Hand gebrochen Zach Plesac hat sich beim Punching Ground die Hand gebrochen

Die Cleveland Guardians werden wegen einer wirklich blöden Verletzung für eine Weile ohne Stammspieler Zach Plesac auskommen.

Letzten Samstag, als er gegen die Seattle Mariners antrat, übergab Plesac einen Homerun im siebten Inning an Jake Lamb. Damit ging Seattle mit 3:1 in Führung. Plesac war mit dem Ergebnis nicht zufrieden und schlug richtig hart auf den Boden. Am Freitag erfuhren wir, dass er sich dadurch die Hand gebrochen hatte.