Zack Hample belästigt Rockies-Platzanweiser, weil sie ihre Arbeit machen

Zack Hample ist einer der größten Schurken der Major League Baseball. Der 26-jährige „Baseball-Sammler“ zieht von Stadion zu Stadion und versucht dabei, Homerun-Bälle zu fangen, wobei er oft kämpft und schubst andere Leute aus dem Weg – einschließlich Kinder. Nun, am Freitag haben wir erfahren, dass sich endlich jemand gegen Hample gestellt hat. Ein Platzanweiser aus den Colorado Rockies, der ihn in seine Schranken weist.

Vor zwei Tagen hat Hample auf seinem YouTube-Kanal ein Video von einem Platzanweiser in Coors Field gepostet, in dem er ihm sagte, er müsse auf seinem Platz bleiben, anstatt alles zu rennen über den Park, um Fliegenbälle zu fangen. Hample argumentierte natürlich und stellte sich wie ein Esel da. Die Ironie ist, dass er das Video gepostet hat, um den Platzanweiser (und die anderen Platzanweiser, die ihn unterstützten) schlecht aussehen zu lassen, aber es wurde zu einem massiven Eigenen.

Ich applaudiere den Platzanweisern der Rockies dafür, dass sie nicht zulassen, dass ein Esel das Spielerlebnis für alle anderen ruiniert. Die Tatsache, dass Hample nicht versteht, wie schlecht er aussieht, ist ehrlich gesagt urkomisch.

Das einzig Gute, was Hample uns bietet, sind Videos von all seinen Fehlschlägen. So was.