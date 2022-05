Startseite/Welt/ Zog Brees nach nur einer Staffel bei NBC ab Zog Brees nach nur einer Staffel bei NBC ab

Die Rookie-Saison von Drew Brees bei NBC als NFL-Analyst wird seine einzige sein. Andrew Marchand von der New York Post berichtete am Sonntagnachmittag, dass Brees bei NBC unterwegs war. Per the Post:

Der legendäre NFL-Quarterback Drew Brees wird nach nur einer Saison als NBC nicht mehr zurückkehren Studio- und Spielanalyst, laut Quellen.

Wie Marchand feststellt, scheint die Trennung eine gemeinsame Entscheidung zu sein, die auf beiden basiert Parteien gesucht. Brees wollte in Sendungen sein und nicht nur Vorspiel- und Halbzeitshows machen, aber NBC bekommt während der Saison nur ein Spiel pro Woche, und das Netzwerk verhandelt derzeit mit dem langjährigen Sunday Night Football-Analysten Cris Collinsworth über eine Verlängerung. Es scheint, dass der Reiz, Notre-Dame-Spiele anzurufen, nicht ausreichte, um Brees in der Nähe zu halten, wenn er nicht jede Woche in der Sendung sein würde.

Brees war in seiner ersten Saison in der Kabine nicht schrecklich, aber Tony Romo war es nicht. Was nicht wirklich gegen ihn spricht. Romo ist eine Anomalie. Brees hat immer noch ein gewisses Maß an Starpower und genug Potenzial, um zu glauben, dass er in naher Zukunft ein guter Analyst sein könnte. Marchand erwähnt Fox als potenzielles neues Zuhause für den ehemaligen QB der Saints, was sehr sinnvoll wäre. Die Nachrichten von Tom Brady haben zu Recht die Diskussion von Fox Sports dominiert, aber sie haben immer noch keinen neuen Analysten, der neben Kevin Burkhardt am Stand Nr. 1 Spiele nennt.

Brees hat nicht genug getan, um diese Art von Beförderung zu rechtfertigen, aber Greg Olsen scheint die wahrscheinlichste Wahl zu sein, was die Nr. 2-Stand bei Fox wäre ohne einen Analysten. Brees zu holen, nachdem seine Amtszeit bei NBC aus Gründen, die größtenteils nichts mit seiner Arbeitsqualität zu tun haben, nicht geklappt hat, wäre ein kluger Dreh- und Angelpunkt, der unmittelbare Probleme löst und Brees gleichzeitig die Möglichkeit gibt, nach der er sucht.

Brees Abschied von NBC ist zweifellos enttäuschend für beide Seiten, aber es könnte sich als sehr vorteilhaft für Brees‘ Rundfunkträume erweisen.