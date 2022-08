Zusammenfassung: Mar-a-Lago vom FBI überfallen; RIP Olivia Newton-John; Alabama führt Vorsaison-Umfrage an

Top 25 potenzielle NFL-freie Agenten in 2023 Aaron Rodgers erklärt, warum er jetzt seinen Frieden gefunden hat [Sports Illustrated] Aufschlüsselung der Trainerumfrage des College-Footballs vor der Saison [The Athletic]What We Do in the Shadows

Showrunner darüber, wie sie Comedy und Horror verschmelzen [Hollywood Reporter]

Vorhersage der besten College-Football-Quarterback-Wettbewerbe [Yahoo Sports] Die NBA setzt auf tragbare Sensoren, um Spielerverletzungen zu verhindern [Vanity Fair]

Lewis Hamilton über Kontroversen, Rassismus und seine Zukunft [Netflix] Inside The Sandman

– und warum Staffel 2 früher kommen könnte, als Sie denken [Netflix]

Der neuste Teaser für She-Hulk

.

Einige Einblicke in die neuesten Game of Thrones Adaption.

RIP Olivia Newton-John.