Zusammenfassung: NBA 2K23 fügt Michael Jordan hinzu; Nancy Pelosis Urlaub; Kommt noch eine Neuausrichtung der Konferenz?

Nancy Pelosi genießt wirklich die Kongress-Sommerpause … Carlos Santana auf der Bühne zusammengebrochen in Michigan …. Die Prequel-Serie „Star Wars: Rogue One“ wird sich über fünf Jahre in zwei Staffeln erstrecken … Tom Hanks will wissen, warum Tim Allen nicht dazu kam, den neu Buzz Lightyear … Mike Grier, Bruder von Chris Grier von Dolphins, wird erster schwarzer GM in der NHL-Geschichte … Jody Allen sagt Seahawks, Trail Blazer stehen nicht zum Verkauf . .. Bette Midler und Maacy Grey sehen sich einer Gegenreaktion für die transphobische New York Times gegenüber, die das Top-Management-Team von The Athletic aufrüttelt … Georgia Grand Jury lädt Trump-Verbündete in Wahluntersuchung vor … Die Polizei sagt Highland Park erschießt seit Wochen einen mutmaßlichen Anschlag … ein 2-jähriger hat beide Eltern verloren beim Schießen im Highland Park … der Schütze, der mehr geschossen hat als 70 Runden in die Menge wird angeklagt wegen siebenfachen Mordes ersten Grades … die Polizei nahm Messer und ein Schwert von dem Mörder in 2022 nachdem er gesagt hat, er würde seine Familie töten …

Michael Jordan wird erneut das Cover von NBA2K zieren.