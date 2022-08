Startseite/Welt/ Zwei Red Sox-Fans haben einen peinlichen Kampf auf der Tribüne Zwei Red Sox-Fans haben einen peinlichen Kampf auf der Tribüne

Die Boston Red Sox hatten in letzter Zeit Probleme, da sie fünf Mal in Folge und neun ihrer letzten verloren hatten 10 auf dem Weg ins Matchup am Montagabend gegen die Cleveland Guardians. Es erreicht offensichtlich auch die Fans des Teams, da wir am Montagabend eine weitere Fenway-Schlägerei hatten.

Zwei Fans gingen aufeinander los in einem der schlimmsten Fankämpfe, die du je sehen wirst. Es bestand hauptsächlich darin, dass sie miteinander herumrangen und wirklich sanfte Schläge warfen, die keinen wirklichen Schaden anrichteten, bevor die Sicherheit sie auflöste.